В Москве 8 мая за день выпала четверть месячной нормы осадков. По данным Росгидромета, с 10 по 12 мая может выпасть до 27 миллиметров дождей – это более половины месячной нормы осадков.

В Москве 8 мая за день выпала четверть месячной нормы осадков. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на метеобюро Москвы и области.Утренний дождь и вечерний грозовой ливень к 21:00 на базовой столичной метеостанции на ВДНХ дали прирост осадков на 13 миллиметров. 25 процентов месячной нормы дождей выпало на Москву меньше чем за сутки. Обычно за весь май норма осадков составляет 51 миллиметр.Согласно прогнозам синоптиков, в День Победы на столичный регион может выпасть еще 7 миллиметров осадков. В Москве этому может помешать разгон облаков специальной авиацией. 9 мая температура воздуха достигнет 24-26 градусов.По данным Росгидромета, с 10 по 12 мая может выпасть до 27 миллиметров дождей – это более половины месячной нормы осадков. В начале следующей недели осадков уже не ожидается. 10 и 11 мая температура воздуха в дневные часы достигнет 23-25 градусов. 12 мая будет чуть прохладнее – около 18-23 градусов.