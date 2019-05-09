В Амстердаме завершился ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между голландским Аяксом и английским Тоттенхэм Хотспур. Гости, проигрывая после первого тайма 0:2, сумели добиться победы со счетом 3:2. По сумме двух встреч команда Маурисио Почеттино вышла в финал турнира.

В Амстердаме завершился ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между голландским "Аяксом" и английским "Тоттенхэм Хотспур". Гости, проигрывая после первого тайма 0:2, сумели добиться победы со счетом 3:2. По сумме двух встреч команда Маурисио Почеттино вышла в финал турнира.Футболисты "Аякса" с первых минут игры показали сопернику, что не собираются оберегать добытую в Лондоне победу. Преимущество хозяев поля воплотилось в гол Матейса де Лигта уже на пятой минуте матча. До перерыва голландцы отличились еще раз усилиями Хакима Зиеша.Подобное развитие игры могло сломить любого, но только не команду Маурисио Почеттино. В начале второго тайма бразильский полузащитник "шпор" Лукас Моура оформил дубль, вернув надежду "Тоттенхэму" на положительный результат в противостоянии с "Аяксом". И англичане его добились. Лукас Моура в самой концовке игры забил третий мяч и вывел свою команду в финал Лиги чемпионов.Напомним, что финал турнира состоится 1 июня на стадионе "Метрополитано" в Мадриде. В решающем матче сойдутся английские "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".