Житель телестройки не на шутку разошелся. 30-летний Валерий Блюменкранц из шоу Дом-2 устроил настоящую вакханалию.

Житель телестройки не на шутку разошелся. 30-летнийВалерий Блюменкранц из шоу "Дом-2" устроил настоящую вакханалию.В Сети появился анонсследующего выпуска проекта. Опубликованное в Instagram-аккаунте dom2_reality видео не оставило равнодушных. На нем звезда шоу "Дом-2" Валерий Блюменкранцрезвится с тремя девушками.Как похотливый самец орангутана, он скачет по женскойспальне и кидается вещами. Участницы пытаются остудить мужчину, обливая газировкой.Однако Валерию удается отнять бутылку. После звезда шоу "Дом-2" устраиваеткрасоткам душ из сладкого напитка. Забавляясь, участники не заметили, как разгромили помещение.Меж тем поклонники проектавыразили мнение, что трутням, живущим на , было бы не так весело, еслибы они сами убирались. Они поделились эмоциями в комментариях."В мире животных 😂 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "АКТО УБИРАТЬ ТО БУДЕТ ПОСЛЕ ЭТИХ СВИНЕЙ", "Блин, и так у них постоянныйбардак! Они еще и соками поливают.У них наверное и крысы и тараканы водятся.Пипец полный", "Валера вроде взрослый мужик,,когда начнет деломзаниматься?Этот дом для лентяев и тунеядцев.У него дочь подрастает,а он всеиграет.Странно на это смотреть", "На лицо ужасные,добрые внутри,там живутнесчастные люди дикари"😂😂почему то сразу песня вспомнилась😂", – писали поклонники .