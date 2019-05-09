Житель телестройки не на шутку разошелся. 30-летний
Валерий Блюменкранц из шоу Дом-2 устроил настоящую вакханалию.
Житель телестройки не на шутку разошелся. 30-летний
Валерий Блюменкранц из шоу "Дом-2" устроил настоящую вакханалию.
В Сети появился анонс
следующего выпуска проекта. Опубликованное в Instagram-аккаунте dom2_reality видео не оставило равнодушных. На нем звезда шоу "Дом-2" Валерий Блюменкранц
резвится с тремя девушками.
Как похотливый самец орангутана, он скачет по женской
спальне и кидается вещами. Участницы пытаются остудить мужчину, обливая газировкой.
Однако Валерию удается отнять бутылку. После звезда шоу "Дом-2" устраивает
красоткам душ из сладкого напитка. Забавляясь, участники не заметили, как разгромили помещение.
Меж тем поклонники проекта
выразили мнение, что трутням, живущим на , было бы не так весело, если
бы они сами убирались. Они поделились эмоциями в комментариях.
"В мире животных 😂 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "А
КТО УБИРАТЬ ТО БУДЕТ ПОСЛЕ ЭТИХ СВИНЕЙ", "Блин, и так у них постоянный
бардак! Они еще и соками поливают.У них наверное и крысы и тараканы водятся.
Пипец полный", "Валера вроде взрослый мужик,,когда начнет делом
заниматься?Этот дом для лентяев и тунеядцев.У него дочь подрастает,а он все
играет.Странно на это смотреть", "На лицо ужасные,добрые внутри,там живут
несчастные люди дикари"😂😂почему то сразу песня вспомнилась😂", – писали поклонники .