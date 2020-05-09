День Победы в Израиле уже несколько лет считается государственным. Каждый год здесь проходят мероприятия и шествия с участием ветеранов. Теперь жители страны сами приезжают к ним, чтобы поздравить.

День Победы в Израиле уже несколько лет считается государственным. Каждый год здесь проходят мероприятия и шествия с участием ветеранов. Теперь жители страны сами приезжают к ним, чтобы поздравить.Флаги победы, портреты родных и близких фронтовиков, не доживших до этого дня, символика юбилейного года, который отмечать собирались парадами и концертами… Пандемия загнала людей по домам, поставила под угрозу здоровье и жизнь тех, кто в мае 1945 года штурмовал Рейхстаг, брал Кенигсберг, освобождал Прагу.Самому младшему красноармейцу из живущих сегодня в Израиле, исполнилось 93 года. Они не собираются сдаваться, они намерены пережить COVID, они хотят отметить свой День Победы.Это праздник со слезами на глазах еще и потому, что ветераны не смогли в этот раз пройти по центральным улицам израильских городов, надев ордена. Но жители страны приезжают к ним сами, чтобы сказать спасибо солдатам Великой Отечественной и пожелать здоровья.Клубы израильских байкеров возглавили автоколонны "Бессмертного полка" в Хайфе и Бат-Яме, в Ашкелоне и Нетании. У каждого дома ветеранов поздравления, вручение юбилейных наград и, конечно же, песни военных лет.В рядах Красной армии сражались полмиллиона советских евреев — рядовых, офицеров, генералов. Почти половина из них погибли на фронтах Великой Отечественной. Сегодня ветераны отмечают праздник дома, но в кителях и с орденами. Подарки и поздравления живым идут от дипломатов, добровольцев, городских властей. И, конечно же, портреты тех, кто не дожил до сегодняшнего праздника.Ольга Маршалов каждый год выходит на торжество с фотографией отца. "Потому что мы не можем иначе вспоминать людей, которые прошли такой тяжелый фронт и которые воевали с первого до последнего дня", — говорит жительница Хайфы Ольга Маршалов.Нет парадных колонн, но израильский "Бессмертный полк" выкладывает сетях портреты сотен воинов: отцов, матерей, дедушек и бабушек."Конечно, таких массовых мероприятий, как в предыдущие годы, не будет, но я думаю, что это очень хороший задел. Люди посидели дома, достали и посмотрели свои семейные фотографии", — говорит координатор "Бессмертного полка" Натан Гринберг.Израиль, отмечающий День Победы 9 мая, как и в России, борется за сохранение исторической памяти о минувшей войне. У парламентария Евгения Совы дед сражался под Сталинградом, трижды был ранен."Если бы Гитлер победил во Второй мировой войне, то не было бы еврейского народа и не было бы государства Израиль", — говорит Евгений СоваНаверное поэтому День Победы здесь внесен в реестр государственных праздников. Поэтому в школах и на военных базах здесь проводят тематические уроки и встречи с ветеранами. Поэтому в Нетании и Иерусалиме возводят памятники солдатам Красной армии, когда в восточной Европе их оскверняют и демонтируют.В январе в центральном парке Иерусалима главы государств открывали Свечу памяти — мемориал блокадникам Ленинграда. Двенадцатилетней девочкой блокадница Ада Голант тушила зажигательные бомбы на крышах родного города."Победа для меня означает жизнь, радость и горе. В моей семье в Белоруссии погибли все. Это было большое горе для всех нас. Во время войны все наши родственники, кто остался жив, участвовали в войне", — вспоминает блокадница Ада Голант.Для Израиля история войны неразрывно связана со страшным словом Холокост. Для еврейского народа, потерявшего в крематориях нацистских лагерей смерти шесть миллионов человек, память о Второй мировой — это залог того, что третьей не будет. Об этом думают взрослые, глядя на совсем маленьких детей, пришедших сегодня поздравить своих героев.