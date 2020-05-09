09.05.2020

2020-05-09 16:20:04

Андрей Шохин встретился с ветераном Великой Отечественной войны

​Сегодня утром, в юбилейный День Победы, глава администрации города Владимира Андрей Шохин встретился с известным владимирцем, участником Великой Отечественной войны Николаем Щелконоговым.

​Николай Матвеевич Щелконогов ждал главу администрации у себя дома, на улице Диктора Левитана. Вручив цветы и памятные подарки, Андрей Шохин сердечно поздравил уважаемого ветерана, передав ему добрые пожелания от жителей города Владимира и Владимирской области.

​Николай Щелконогов на 20 лет старше Победы. В 17 лет ушел на фронт, воевал артиллеристом, был трижды ранен, брал Берлин, оставил личный автограф на стенах Рейхстага. А сегодня, в свои без малого 95 лет, работает в городском Совете ветеранов и Общественной палате города Владимира.

​Как сказал Андрей Шохин, Николай Матвеевич работает по-настоящему - энергично, ответственно, с великой любовью к людям, жизни и к нашей любимой России. Всем бы так.

​Ветеран вышел проводить главу администрации во двор и поблагодарил за идею праздничных концертов «Мы помним, мы гордимся». Накануне праздника 18 концертных бригад двух городских управлений - культуры и туризма и по физкультуре, спорту и делам молодежи - выступали со стихами и песнями военных лет во дворах домов, где живут владимирцы - участники Великой Отечественной войны.

​Вчера, 8 мая, такой концерт состоялся во дворе многоквартирного дома на улице Диктора Левитана, 4-а, персонально в честь Николая Щелконогова. Николай Матвеевич рассказал, что его соседи тоже вышли к своим окнам и на балконы, и все вместе они спели в честь предстоящего праздника.

​На прощанье Андрей Шохин и Николай Щелконогов договорились отметить 75-ю годовщину Великой Победы широко и масштабно, как только позволит эпидемиологическая ситуация и наконец-то отменят введенные ограничения. Да, сегодня, в условиях пандемии и особой заботы о состоянии здоровья, фронтовики встречают День Победы дома. Но, сказал уважаемый ветеран, силой духа и воли они еще дадут фору молодым.

(Фото: Пресс-служба администрации города Владимира)