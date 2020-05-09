Илья Авербух был пойман на несоблюдении всеобщего режима самоизоляции. Правоохранителям удалось зафиксировать незаконное движение машины фигуриста.

Илья Авербух был пойман на несоблюдении всеобщего режима самоизоляции. Правоохранителям удалось зафиксировать незаконное движение машины фигуриста.В СМИ появилась информация, что знаменитый фигурист Илья Авербух попался на нарушении режима самоизоляции и получил штраф. Сообщается, что санкции наложены на автомобиль английской марки Range Rover, принадлежащий спортсмену.Как стало известно, авто фигуриста попало в объективы камер видеонаблюдения во время движения по Северо-Восточной хорде в Москве. За это Авербух поплатился штрафом в 5000 рублей, который и был назначен в первый же день действия ограничительных правил в столице – 22 апреля, сообщает "Собеседник".Стоит отметить, что известный фигурист и раньше не отличался добросовестным поведением на дороге. В прошлом году чемпиона и вовсе лишили прав за выезд на полосу встречного движения. Тогда Авербуху 4 месяца пришлось провести в роли пассажира.Однако произошедшее не вразумило дорожного нарушителя-рецидивиста, и он продолжил водить машину в стиле, который однозначно не поддерживают власти города. Так, общая задолженность Авербуха по штрафам достигла 72 000 рублей. Вместе с этим отмечается, что гражданская совесть все же берет верх, и фигурист исправно оплачивает квитанции за нарушения.Напомним, после завершения профессиональной карьеры, Илья Авербух начал заниматься постановкой шоу на льду, которые с успехом идут во многих российских городах.