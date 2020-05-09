Многие массовые мероприятия в честь Дня Победы в 2020 году было решено перенести или отменить: виной тому пандемия коронавируса. Акция Бессмертный полк тоже изменилась – ее проводят онлайн. Прямая трансляция – в нашем материале.
<a href="https://33live.ru/novosti/09-05-2020-bessmertnyj-polk-2020-onlajn-translyaciya.html" target="_blank">Бессмертный полк 2020 – онлайн-трансляция</a> - Многие массовые мероприятия в честь Дня Победы в 2020 году было решено перенести или отменить: виной тому пандемия коронавируса. Акция Бессмертный полк тоже изменилась – ее проводят онлайн. Прямая трансляция – в нашем материале.
[url=https://33live.ru/novosti/09-05-2020-bessmertnyj-polk-2020-onlajn-translyaciya.html]Бессмертный полк 2020 – онлайн-трансляция[/url] - Многие массовые мероприятия в честь Дня Победы в 2020 году было решено перенести или отменить: виной тому пандемия коронавируса. Акция Бессмертный полк тоже изменилась – ее проводят онлайн. Прямая трансляция – в нашем материале.