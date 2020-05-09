Многие массовые мероприятия в честь Дня Победы в 2020 году было решено перенести или отменить: виной тому пандемия коронавируса. Акция Бессмертный полк тоже изменилась – ее проводят онлайн. Прямая трансляция – в нашем материале.

Многие массовые мероприятия в честь Дня Победы в 2020 году было решено перенести или отменить: виной тому пандемия коронавируса. Акция "Бессмертный полк" тоже изменилась – ее проводят онлайн. Прямая трансляция – в нашем материале.Материал дополняется