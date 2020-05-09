С начала 2020 года в мире из-за пандемии коронавируса отменились тысячи мероприятий: концерты, шоу, и даже военные парады. Но COVID-19 не в силах помешать провести акцию Бессмертный полк, пусть и в уникальном формате – онлайн. Трогательные фото ветеранов и их родственников в День Победы – в нашем материале.

С начала 2020 года в мире из-за пандемии коронавируса отменились тысячи мероприятий: концерты, шоу, и даже военные парады. Но COVID-19 не в силах помешать провести акцию "Бессмертный полк", пусть и в уникальном формате – онлайн. Трогательные фото ветеранов и их родственников в День Победы – в нашем материале.Об изменениях в проведении массовых мероприятий 9 мая было известно заранее. О том, что большинство из них будут отменены или перенесены, рассказал еще в апреле президент России Владимир Путин. Сразу было понятно, что это коснется и акции "Бессмертный полк" – одной из самых массовых из тех, что проводятся в День Победы.Организаторы хотели во чтобы то ни стало сохранить народный статус мероприятия, чтобы к нему могли присоединиться как можно больше людей. В итоге было принято необычное решение – провести шествие "Бессмертного полка" онлайн.Такой формат был выбран для тех территорий, где массовое мероприятие невозможно было организовать в связи с режимом самоизоляции. Например, в Москве и Подмосковье действуют строгие правила карантина, поэтому жители столицы и близлежащих городов присоединились к акции "Бессмертный полк" в Сети.Мероприятие стартовало онлайн ранним утром 9 мая. Его можно было смотреть онлайн, по некоторым телеканалам и на больших городских медиаэкранах. .В странах, где распространение коронавируса удалось остановить, были организованы небольшие шествия. Например, так акция "Бессмертный полк прошла в Израиле.В привычном формате прошло мероприятие и в Пхеньяне. По заверениям местным властей, коронавирус не смог добраться до КНДР. Люди вышли на улицы с фотографиями ветеранов.Не смотря на угрозу заразиться, почтили память участников Великой Отечественной войны жители многих российских городов. Эти снимки были сделаны в Владивостоке и Новосибирске. Многие из тех, кто вышел на улицу с фотографией родственника-ветерана, были в защитных масках и перчатках.Параллельно с "Бессмертным полком" во многих городах России проходит акция "Окна Победы". Люди вывешивают на окна фотографии или рисунки участников Второй мировой войны.Уникальная акция прошла в Калининграде – "Бессмертная эксадра". Так военнослужащие Балтийского флота почтили память героев, погибших во время Великой Отечественной.