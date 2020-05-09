Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России упал до минимума. Надежду измученным карантином гражданам дал бывший главный санитарный врач России, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко. По его словам, дело идет к санации очагов эпидемии и их закрытию.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России упал до минимума. Надежду измученным карантином гражданам дал бывший главный санитарный врач России, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко. По его словам, дело идет к санации очагов эпидемии и их закрытию.Сейчас коэффициент распространения коронавируса в России снизился до 1,06. До постепенной отмены карантина осталось недолго: для этого необходимо, чтобы коэффициент снизился до 1.Снижение динамики заболеваемости Онищенко назвал хорошим знаком. "Мы идем к началу работы по санации очагов и их закрытию", – сказал бывший главный санитарный врач в беседе с НСН.Тем не менее парламентарий призвал не питать избыточного оптимизма. Он напомнил, что ситуация с коронавирусом в России очень разная: есть относительно благополучные регионы, а есть Москва, где количество заболевших COVID-19 превысило 100 тысяч человек.Залогом победы над коронавирусом Онищенко назвал дисциплину граждан и соблюдение ими ограничительных мер. Он призвал россиян ответственно отнестись к своему здоровью.В свою очередь глава отделения микробиологии Института Гамалеи Виктор Зуев отметил, что перчаточно-масочный режим положительно повлияет на эпидемиологическую обстановку. По его мнению, через месяц ситуация с коронавирусом в России кардинально изменится.За последние сутки в нашей стране выявлено 10 699 заболевших COVID-19. Общее число зараженных превысило 198 тысяч человек, из них половина приходится на .