В преддверии Дня Победы УМВД Россиии по Владимирской области запустило онлайн-проект, посвященный празднику.

Поздравление начальника УМВД России по Владимирской области генерал-майора полиции В.П. Кукушкина:Уважаемые коллеги!Дорогие ветераны!От имени руководства, коллегии Управления МВД России по Владимирской области сердечно поздравляю вас с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов!9 мая - святой и трогательный день для любого жителя нашей страны. Значение этого праздника трудно переоценить, так как он поистине всенародный и великий. Нет более высокой миссии на Земле, чем служить миру и защищать Родину.В этот день мы отмечаем великие заслуги советского солдата, внесшего огромный вклад в борьбу с фашизмом, чествуем ветеранов и всех, кто на полях сражений с оружием в руках и ударным трудом в тылу самоотверженно приближал великую и долгожданную Победу. Склоняем головы перед светлой памятью воинов, павших за Родину, и помним наш священный долг - жить в мире, созидать ради будущего детей и внуков.В этот праздничный день искренне желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, добра и удачи, счастья и благополучия. Успехов в благодарном деле служению Российскому государству, достижения намеченных целей, новых свершений и побед!В преддверии Дня Победы УМВД Россиии по Владимирской области запустило онлайн-проект, посвященный празднику. Здесь опубликованы материалы о поздравлениях ветеранов Великой Отечестенной войны, которые после возвращения с фронта продолжили службу в органах правопорядка, сведения об акциях и прочих мероприятиях, приуроченных к празднику.В течение нескольких лет МВД Россиии проводит акцию "Я помню! Я горжусь! Служу России!", в рамках которой сотрудники органов внутренних дел делятся воспоминаниями о своих родных, служивших на фронтах Великой Отечественной войны и ковавших Победу в тылу. Полицейские Владимирской области активно поддерживают акцию. В этом году о своих героях, память о которых свято хранится, рассказали сотрудники различных подразделений полиции из Вязниковского, Гусь-Хрустального, Александровского, Гороховецкого, Петушинского и других районов области.К поздравлениям ветеранов присоединились участники объединения Юных инспекторов дорожного движения, поддержашие всероссийский интернет-марафон "ЮИД за Победу благодарит". Школьники, строго соблюдающие режим самоизоляции, находясь дома, записали видео, в которых обратились ко всем, кто защищал Родину от немецко-фашистских захватчиков.О городе-герое Коврове, удостоенного этого звания единственным среди муниципальных образований, на территории которых не велись боевые сражения, рассказывает инспектор АПиК Штаба Межмуниципального отдела МВД России "Ковровский" Елена Жукова в рамках акции МВД России "Голоса городов-героев".При поддержке члена общественного совета школьники принимают участие во всероссийской акции "Окна Победы". Таким оригинальным образом участники акции поздравляют всех с великим праздником.Сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Владимирской области присоединились к фото-флешмобу «Это наша Победа». Стилизованные фото мирной жизни и достопримечательностей 33 региона участники флешмоба размещают в социальных сетях, сопроводив их хэштегами #ЭтоНашаПобеда, #РодныеСпасибо, #Победа75.