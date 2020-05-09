За минувшие сутки в Москве скончались еще 54 больных коронавирусом COVID-19 людей. Таким образом, общее число погибших от новой инфекции достигло 1010 человек. Всего в России коронавирусом ..

За минувшие сутки в Москве скончались еще 54 больных коронавирусом COVID-19 людей. Таким образом, общее число погибших от новой инфекции достигло 1010 человек.Всего в России коронавирусом заразились 188 тысяч человек. 1726 из них погибли, еще 26693 выздоровели. Большинство введенных в связи с распространением инфекции ограничительных мер в Москве и Московской области продлили до 31 мая.8 Май 2020 в 12:44 PDT