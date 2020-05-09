Глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дэйна Уайт прокомментировал отмену боя действующего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона. Функционер признал - в срыве боя есть и его вина.

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дэйна Уайт прокомментировал отмену боя действующего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона. Функционер признал — в срыве боя есть и его вина."Мне часто задают вопросы о ситуации с боем Хабиба. Люди говорят: "О, он застрял в России". Но дело в том, что он уже объяснял ситуацию, рассказав всю правду, — признается Уайт, слова которого приводит Russia Today. — Никто не знал, что пандемия будет распространяться столь быстро. Все менялось день ото дня. Все мы приняли несколько плохих решений, в результате чего Хабиб и застрял. Дело не только в нем. Все мы ошиблись в этой ситуации. Я тоже беру на себя ответственность за случившееся".Напомним, что поединок Нурмагомедова и Фергюсона планировался на 18 апреля в рамках UFC 249. Однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы в проведение всего вечера: Хабиб не смог вылететь в США из России, а вскоре турнир и вовсе был отменен после "звонка сверху".В итоге на данный момент турнир намечен на ночь с девятого на десятое мая. Главным боем всего "ивента" станет поединок все того же Фергюсона и еще одного американца Джастина Гэтжи. Оба бойца поспорят за титул временного чемпиона. Победитель сразится с Нурмагомедовым.