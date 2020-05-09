Подвиги героев и победу над фашизмом вспоминают в Европе. В этому году массовые мероприятия пришлось перенести, но День Победы все равно будут отмечать масштабно, только уже по домам.

Подвиги героев и победу над фашизмом вспоминают в Европе. В этому году массовые мероприятия пришлось перенести, но День Победы все равно будут отмечать масштабно, только уже по домам.Они немного переживают. Ведь сами себя еще не снимали в таком режиме. Но в этом году 9 мая провести шествие "Бессмертного полка" в Испании не смогут — все еще сохраняется угроза коронавируса. Элоина Гарсия Менендес, участница Великой Отечественной, в группе риска. Ей уже 91. Знамя Победы за спиной не случайно.Когда в 1936 году в Испании началась Гражданская война и начал устанавливаться режим Франко, почти 3 тысячи детей республиканцев отправили в Советский Союз, среди них была и Элоина. Родители оставались на берегу, надеясь, что детей ждет спокойное будущее. Никто еще из присутствующих вряд ли догадывается, что через несколько лет Гитлер развяжет самую страшную войну в истории человечества"В Сталинграде проходит река. На той стороне реки мы видели немцев. Это нельзя забыть, в школе надо постоянно говорить об этом", — вспоминает Элоина Гарсия Менендес.Об их подвиге в Европе рассказывают не часто, но сами они живые свидетели, которых остается все меньше. Многие, если не все испанские дети, находящиеся в Союзе, встали на борьбу против фашизма. В честь большинства из них сегодня в разных городах России даже названы улицы и установлены памятники. Как этот в Карелии.В блокадном Ленинграде эвакуированные испанские дети боролись на стороне Красной армии против своей же испанской "Голубой дивизии", которая поддержала фашистов. В самой Испании про это сняты фильмы. Но лучшее доказательство подвига советского воина испанской национальности — это архивные документы, которые все еще находят поисковики.На фотографии Мартин Пенья. 3-я Фрунзенская дивизия защищала подступы к Ленинграду. И таких историй очень много. В этот День Победы их обязательно вспомнят в акции "Бессмертный полк" и опубликуют. Пройтись с портретами не получится. Обычно в День Победы на этих площадях шумно, но в этом году все иначе . Рисковать здоровьем родственники не решились, потому акции пройдут на балконах.Массовых мероприятий, посвященных дню, когда подписан акт о безоговорочной капитуляции фашисткой Германии, сегодня в самой Германии нет. Не потому что не помнят, а потому что все еще действуют ограничения. 1600 человек решили не приглашать. Канцлер Ангела Меркель и еще ряд высокопоставленных политиков возложили венки в главном памятном мемориале страны жертвам войны.Вспоминают героев Второй Мировой войны и во Франции. Президент страны зажег огонь у Триумфальной арки.Из-за коронавируса юбилей победы проходит в режиме изоляции и в Англии. Для жителей — воздушный парад. Пилотажная группа королевских ВВС "Красные стрелы" пролетела над Лондоном. Королевская семья и политики почтили память погибших.Акция "Бессмертный полк" в этом году пройдет в непрактичном масштабе. На балконах и в окнах родственников ветеранов и тех, кто сам видел войну. Говорящие на разных языках, но причастные к общей победе над фашизмом, обязательно в этот день почтут минутой молчания память погибших и даже споют знаменитые песни Победы.