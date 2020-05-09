Американские бойцы смешанных единоборств Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи провели дуэль взглядов перед боем на турнире UFC 249, который пройдет в ночь с 9-го на 10-е мая в Джексонвилле.
Американские бойцы смешанных единоборств Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи провели дуэль взглядов перед боем на турнире UFC 249, который пройдет в ночь с 9-го на 10-е мая в Джексонвилле.
Перед дуэлью взглядов Фергюсон и Гэтжи прошли традиционную процедуру взвешивания. Их результаты оказались идентичны – вес каждого составил 70,3 килограмма.
Ferguson vs Gaethje.