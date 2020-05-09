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<a href="https://33live.ru/novosti/09-05-2020-fergyuson-i-getzhi-proveli-duel-vzglyadov-pered-boem-na-turnire-ufc-249.html" target="_blank">Фергюсон и Гэтжи провели дуэль взглядов перед боем на турнире UFC 249</a> - Американские бойцы смешанных единоборств Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи провели дуэль взглядов перед боем на турнире UFC 249, который пройдет в ночь с 9-го на 10-е мая в Джексонвилле.