С 75-летием Победы поздравил жителей и ветеранов Подмосковья губернатор Московской области Андрей Воробьев. Подмосковье - последний рубеж на пути к столице, особенная земля, где не раз решалась судьба страны и исход Великой Отечественной войны, напомнил он.

С 75-летием Победы поздравил жителей и ветеранов Подмосковья губернатор Московской области Андрей Воробьев. Подмосковье — последний рубеж на пути к столице, особенная земля, где не раз решалась судьба страны и исход Великой Отечественной войны, напомнил он.Буквально каждый город области хранит память о той жестокой войне, и Победа стала возможной благодаря массовому героизму наших людей. Каждый четвертый житель Подмосковья, включая стариков и почти еще детей, ушел на фронт, и даже когда наши войска временно оставляли территории, люди уходили в партизаны и верили в победу. А после освобождения жители восстанавливали из руин города, заводы и фабрики.В Московской области сейчас 3047 ветеранов, фронтовиков, напомнил Воробьев в своем Instagram. "И я хотел бы поклониться каждому", — сказал губернатор.В День Победы он предложил вспомнить и тех, кого с нами уже нет. В каждой семье есть свои герои, и наш общий долг — помянуть их, достать старые фотографии и письма, рассказать детям и внукам, на каком фронте, в каких войсках служил дед или прадед.