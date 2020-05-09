09.05.2020

2020-05-09 15:05:05

Игорь Игошин поздравляет жителей Владимирской области с Днем Победы

День Победы 9 мая – один из самых почитаемых праздников в нашей стране и во всем мире. В эти майские дни мы с особым чувством переживаем события военных лет и чествуем главных героев предстоящих торжеств – ветеранов-победителей. Депутат Государственной Думы РФ Игорь Николаевич Игошин поздравляет жителей области с Днем Победы.