70 пострадавших – это дети.

Иксодовые клещи укусили 226 человек за одну неделю в Костромской области, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.Согласно данным эпидемиологического мониторинга, 70 пострадавших – дети. Клещи нападали на костромичей на всей территории области. Ряд клещей, снятых в людей, были исследованы. Переносчиками боррелиоза оказались клещи, привезенные из Костромы, Буя, а также Костромского, Нерехтского, Красносельского, Островского, Судиславского, Парфеньевского и Сусанинского районов области. Возбудители моноцитарного эрлихиоза человека выявлены в клещах, собранных в столице региона, Кадыйском, Красносельском. Костромском и Судиславском районах.Акарицидную обработку местности провели в Костроме, Галиче, Буе, Волгореченске, Шарье, Мантурове, Галичском, Кадыйском, Кологривском, Мантуровском, Костромском, Красносельском, Макарьевском, Нерехтском, Судиславском и Шарьинском районах.В соседней Владимирской области на прошлой неделе за медпомощью после укусов клещей 105 человек, в числе которых 29 детей.