Вице-премьер Дмитрий Чернышенко спрогнозировал отмену карантина из-за коронавируса в России в третьей декаде мая или начале июня. Но для этого граждане должны соблюдать ограничительные меры, подчеркнул чиновник. Последние новости о коронавирусе в России и мире на 9 мая 2020 года – в материале Дни.ру.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко спрогнозировал отмену карантина из-за коронавируса в России в третьей декаде мая или начале июня. Но для этого граждане должны соблюдать ограничительные меры, подчеркнул чиновник. Последние новости о коронавирусе в России и мире на 9 мая 2020 года – в материале "Дни.ру".Коронавирус в миреЗаболели – 3 875 249Умерли – 270 301Выздоровели – 1 248 522Коронавирусом в мире заразились свыше 3,875 миллиона человек, подсчитали в Университете Джона Хопкинса. В США количество пациентов с COVID-19 приближается к 1,3 миллиона человек.Глава Белого дома Дональд Трамп продолжает обвинять Китай в пандемии коронавируса. По его словам, распространение эпидемии произошло из-за некомпетентности или ошибки властей КНР, которую они пытались скрыть.Российские военные, направленные в марте в Италию для борьбы с коронавирусом, завершили свою миссию. Из участвовавших в операции 100 человек 20 уже утправлены на родину.Коронавирус в РоссииЗаболели – 187 859Умерли – 1 723Выздоровели – 26 608В России за последние сутки зафиксировано 10 699 зараженных коронавирусом. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ограничительные меры в связи с эпидемией COVID-19 в той или иной форме сохранятся до появления вакцины или окончания распространения инфекции.В свою очередь вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что карантин из-за коронавируса в России может окончиться в конце мая или начале июня. Все зависит от ситуации в каждом конкретном регионе, уточнил член правительства. Он не исключил, что к лету в нашей стране будут фиксироваться единичные случаи заболевания COVID-19.Окончание карантина в России зависит от соблюдения гражданами режима всеобщей изоляции, подчеркнул Чернышенко. Сейчас этот показатель составляет в среднем два балла при максимальных пяти. Нарушение ограничительных мер чиновник связал с потеплением.Коронавирус в МосквеЗаболели – 98 552Умерли – 956Выздоровели – 10 259За сутки в Москве выявили 5 846 заболевших коронауирусом. С 12 мая в городе обязательно ношение масок и перчаток в общественном транспорте, такси и на объектах торговли, сообщил руководитель главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.При отсутствии маски или перчаток на нарушителя будет наложен штраф от четырех до пяти тысяч рублей. На транспорте следить за соблюдениями правил будут контролеры. Они станут выборочно заходить в метро или наземный траспорнт и проверять наличие защитных средств. Магазины проконтролирует департамент торговли, промышленные предприятия – госинспекция по недвижимости.Статистика коронавируса сегодня, сколько заболевшихМестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква98 46295610 259Россия187 8591 72326 608США1 280 64376 822174 686Весь мир3 875 249270 3011 248 522Коронавирус сегодня | | || | | | |