Космонавты с Международной космической станции поздравили ветеранов с Днем Победы. Россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер записали видеообращение.

Космонавты с Международной космической станции поздравили ветеранов с Днем Победы. Россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер записали видеообращение.Космонавты с благодарностью вспомнили тех, кто боролся за победу в Великой Отечественной войне и напомнили: нужно сделать все, чтобы сохранить мир на нашей планете."Мы, космонавты Роскосмоса, с благодарностью вспоминаем всех, кто в борьбе за победу отдал все, что мог, а многие – свою жизнь", — сказал Анатолий Иванишин."Война, горе, потеря близких – эти беды коснулись многих миллионов жителей нашей планеты. Поэтому 9 мая 1945 года радость победы была столь искренней; она объединила многие народы. И сегодня мы должны сделать все, чтобы новое поколение жило без войн, сохраняя мир на нашей планете", — добавил Иван Вагнер.