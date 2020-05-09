09.05.2020

2020-05-09 16:20:05

Машины скорой помощи встали в длинную очередь у Областной клинической больницы

Длинную очередь из машин скорой помощи, стоящую у Областной клинической больницы , где принимают пациентов с подозрением на коронавирус, сегодня заметили жители Владимира. Транспорт с мигалками ждал въезда в больницу.

В подтверждение своих слов горожане прислали нам фото на наш вестийный номер в Вотсап. На них можно насчитать более 5 автомобилей скорой помощи, ждущих в очереди, чтобы «сдать» пациента в приемное отделение.

Напомним, инфекционный госпиталь рассчитан на 150 мест, плюс 30 коек реанимации с аппаратами искусственной вентиляции легких- палаты оснастили системами подачи кислорода. Так же в здании появилось несколько санпропускников - для врачей, пациентов и приема медикаментов. Работать в госпитале будут сорок врачей и сто медсестер и санитаров.