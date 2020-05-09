Знамя Победы на Эльбрусе развернули спасатели МЧС России. Почетную миссию выполнили сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.

Знамя Победы на Эльбрусе развернули спасатели МЧС России. Почетную миссию выполнили сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.Вершину покоряли шесть человек. Их восхождение осложнялось сильным ветром, туманом и снегопадами. Тем не менее задачу они выполнили: знамя Победы и юбилейный вымпел с подписью Владимира Путина водрузили на высшую точку Европы, сообщает телеканал "Россия 24"."Наш отряд совершил восхождение на западную вершину горы Эльбрус в честь 75-летия Великой Победы. Поздравляю всех с этим праздником", - заявил командир отряда.