Знамя Победы на Эльбрусе развернули спасатели МЧС России. Почетную миссию выполнили сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.
Знамя Победы на Эльбрусе развернули спасатели МЧС России. Почетную миссию выполнили сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.
Вершину покоряли шесть человек. Их восхождение осложнялось сильным ветром, туманом и снегопадами. Тем не менее задачу они выполнили: знамя Победы и юбилейный вымпел с подписью Владимира Путина водрузили на высшую точку Европы, сообщает телеканал "Россия 24".
"Наш отряд совершил восхождение на западную вершину горы Эльбрус в честь 75-летия Великой Победы. Поздравляю всех с этим праздником", - заявил командир отряда.