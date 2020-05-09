МИД России назвал неуместными инсинуации японских СМИ по мирному договору между Москвой и Токио, в том числе на тему неоспоримого суверенитета РФ над южными Курильскими островами.

МИД России назвал неуместными инсинуации японских СМИ по мирному договору между Москвой и Токио, в том числе на тему неоспоримого суверенитета РФ над южными Курильскими островами.В среду японская газета "Асахи" сообщила, что советский лидер Леонид Брежнев на переговорах с премьер-министром Японии в октябре 1973 года якобы устно признал, что проблема южных Курил входит в число "нерешенных вопросов", оставшихся между двумя странами после окончания Второй мировой войны, сообщает ТАСС.Представители российского МИД заявили, что цель вброса этих псевдосенсационных материалов - попытаться подкрепить японскую позицию на переговорах по мирному договору, который "должен базироваться на признании Японией итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая неоспоримый суверенитет РФ над всеми южными Курильскими островами"."Любые инсинуации на эту тему, тем более со ссылками на "частные архивы" бывшего японского руководства, неуместны", — подчеркнули в МИД РФ.Япония настаивает на возврате ей восьми островов: Кунашира, Итурупа и Малой Курильской гряды (в нее входят острова Шикотан, Полонского, Танфильева, Анучина, Юрий и Зеленый, причем последние пять в Токио считают как бы за один остров и именуют Хабомаи).Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны (Япония участвовала в войне на стороне фашистской Германии) так и не был подписан.Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на встрече в Сингапуре 14 ноября 2018 года договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору.