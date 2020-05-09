Слова поздравлений, сердечные пожелания и памятные подарки начальник Управления Дмитрий Рябов передал ветеранам от имени начальника ГУ МВД России по г. Москве...

Руководители УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве навестили ветеранов, чтобы поздравить их с праздником Великой Победы.Ветеранов поздравили начальник УВД по ЮАО полковник полиции Дмитрий Рябов, помощник начальника УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве по работе с личным составом полковник внутренней службы Тимофей Гудков, начальник ОМПО майор внутренней службы Камилла Матвеева.Слова поздравлений, сердечные пожелания и памятные подарки начальник Управления Дмитрий Рябов передал ветеранам от имени начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенанта полиции Олега Анатольевича Баранова.Преодолев тяжелые испытания, они победили фашизм, участвовали в восстановлении страны, посвятили всю свою жизнь благородному делу служения Отечеству:Майор милиции Александр Степанович Трубников родился 12 апреля 1926 года в Оренбургской области Ивановского района в хуторе Азнабай.Во время Великой Отечественной войны Александр Степанович служил в войсках НКВД на Западной Украине. В военные годы был награжден орденом Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За Победу над Германией» и другими наградами. После войны службу продолжил службу в органах МВДСтаршина милиции в отставке Николай Ефимович Ковалев родился 12 октября 1925 года в деревне Погорелово Смоленской области. Призван в армию Рославльским РВК Смоленской области в сентябре 1943 года и направлен в распоряжение 385 стрелковой дивизии 2-го Белорусского фронта, где зачислен автоматчиком 9 роты 1266 стрелкового полка. Демобилизовавшись из рядов вооруженных сил, Николай Ефимович тридцать лет прослужил в 93 отделении милиции города Москвы, откуда и ушёл на заслуженный отдых. Ныне Николай Ефимович живет в Москве, окруженный заботой детей и внуков.Майор милиции Алексей Николаевич Каштанов заслужил десятки боевых наград. Среди них "Орден Отечественной войны" 1-й и 2-й степени, медаль "За отвагу". Испытания, которые выпали на судьбу фронтовика, живы в памяти до сих пор. В 1943 года он 18-летним юношей попал на фронт, где освобождал Прибалтику. Но с Днем Победы война для фронтовика не закончилась. Еще три года он в составе особого отряда обезвреживал мины под Ленинградом, а затем - служба в ГАИ.Сотрудники полиции пожелали ветеранам здоровья, долгих лет жизни, а также поблагодарили их за многолетнюю плодотворную работу, весомый вклад в воспитание молодых сотрудников и бескорыстную помощь в решении служебных задач. Они отметили, что их подвиг никогда не будет забыт.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22