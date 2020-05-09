Знамя Победы украсило Новосибирский театр оперы и балета. Красное полотнище разместили над куполом.

Знамя Победы украсило Новосибирский театр оперы и балета. Красное полотнище разместили над куполом.Это точная копия штурмового флага Идрицкой стрелковой дивизии, водруженный 1 мая 1945 года на здание Рейхстага, передает "Россия 24". Сам театр является символом и ровесником великой победы – его открыли ровно 75 лет назад.Сегодня звезды, руководители и ветераны театра исполнят песни военных лет. Онлайн-концерт начнется в 15 часов на сайте, ютуб-канале и в соцсетях.