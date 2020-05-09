Нападающий мадридского Реала и сборной Сербии Лука Йович во время домашней тренировки получил травму, в результате которой выбыл на неопределенный срок.

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Сербии Лука Йович во время домашней тренировки получил травму, в результате которой выбыл на неопределенный срок."Во время осмотра наш медицинский штаб выявил у Луки внесуставной перелом пяточной кости правой стопы", – говорится на официальном сайте "сливочных".Parte médico: Jović. #RealMadrid— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) May 8, 2020Йович перешел в "Реал" из немецкого "Айнтрахта" летом 2019 года за 60 миллионов евро. В составе мадридской команды 22-летний форвард принял участие в 24 играх во всех турнирах, забил два мяча и отдал две результативные передачи. Также на его счету семь игр и два гола за сборную Сербии.Ранее "33Live.RuRu" неоднократно сообщали, что "Реал" намерен избавиться от нападающего. Так, например, мадридский клуб может обменять Луку на Фабиане Руиса из "Наполи" или на Рауля Хименеса из "Вулверхэмптона".Напомним, чемпионат Испании, как и большинство европейских лиг, приостановлен из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19. В последнем перед перерывом туре подопечные Зинедина Зидана на выезде уступили "Бетису" (1:2) и с 56 очками занимают второе место в турнирной таблице.