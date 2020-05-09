Сегодня, 9 мая, состоится обращение Путина к народу. Президент выступит с поздравлением в честь Дня Победы. Прямая трансляция и все подробности речи главы государства в нашем материале.

Сегодня, 9 мая, состоится обращение Путина к народу. Президент выступит с поздравлением в честь Дня Победы. Прямая трансляция и все подробности речи главы государства в нашем материале.Выступление президента России Владимира Путина намечено на 10:00. Ожидается, что займет оно около 20 минут – именно столько времени заложили федеральные каналы.Показывать речь главы государства будут не только по телевидению, но и в интернете. Смотреть онлайн прямую трансляцию обращения Путина 9 мая в честь Дня Победы можно и на нашем сайте.Материал дополняется