Сегодня, 9 мая, состоится обращение Путина к народу. Президент выступит с поздравлением в честь Дня Победы. Прямая трансляция и все подробности речи главы государства в нашем материале.
Сегодня, 9 мая, состоится обращение Путина к народу. Президент выступит с поздравлением в честь Дня Победы. Прямая трансляция и все подробности речи главы государства в нашем материале.
Выступление президента России Владимира Путина намечено на 10:00. Ожидается, что займет оно около 20 минут – именно столько времени заложили федеральные каналы.
Показывать речь главы государства будут не только по телевидению, но и в интернете. Смотреть онлайн прямую трансляцию обращения Путина 9 мая в честь Дня Победы можно и на нашем сайте.
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