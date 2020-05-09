Жертвами губительного пожара в башкирской деревне Тимирово сталь шесть рабочих тепличного комплекса, одному мужчине удалось спасти. Региональное управление МЧС обнародовало видео с места происшествия.

Жертвами губительного пожара в башкирской деревне Тимирово сталь шесть рабочих тепличного комплекса, одному мужчине удалось спасти. Региональное управление МЧС обнародовало видео с места происшествия.Пламя в одноэтажном доме площадью 60 квадратных метров вспыхнуло около четырех часов утра по местному времени (два часа ночи по Москве). Справиться с огнем спасателям удалось к 05:30 (03:30 по Москве), когда от строения практически ничего не осталось.Во время разбора завалов были обнаружены тела шестерых сотрудников тепличного комплекса. В больнице с ожогами находится 32-летний мужчина — он успел выбежать из дома.СКР возбудил уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности двум и более лицам. Владельцев теплицы проверят на предмет соблюдения правил пожарной безопасности.