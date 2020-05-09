Президент РФ Владимир Путин поздравил ветеранов и россиян с Днем Победы. Глава государства подчеркнул, что 9 мая - самый главный, самый дорогой праздник, мы всегда отмечаем его торжественно и всенародно, все вместе.

Президент РФ Владимир Путин поздравил ветеранов и россиян с Днем Победы. Глава государства подчеркнул, что 9 мая — "самый главный, самый дорогой праздник, мы всегда отмечаем его торжественно и всенародно, все вместе".Духовно-нравственное значение Победы остается неизменным, это наша память и наша гордость, отметил Путин. Великое поколение победителей сделало для родины столько, "что это никак не измерить, ничем не отплатить": они спасли отечество, освободили Европу и защитили мир. Время не властно перед великим подвигом советского народа, перед его "мужеством, единством, достоинством и поистине стальной силой духа"."Мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не вернулся с войны. Перед памятью всех, кто не вернулся с войны. Перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, прадедов, мужей, жен, братьев, сестер, однополчан, родных, друзей", — сказал президент.После этих слов он объявил минуту молчания."Мы обязательно, как обычно, широко и торжественно отметим юбилейную дату, сделаем это достойно, как велит наш долг перед теми, кто выстрадал, добился и совершил Победу", — пообещал Путин, добавив, что будет и парад на Красной площади, и марш "Бессмертного полка".Президент подчеркнул, что нынешнее поколение всегда будет равняться на сплоченность и стойкость ветеранов. "Мы знаем и твердо верим, что мы непобедимы, когда мы вместе", — сказал он.Перед тем, как обратиться к россиянам, глава государства возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата.Прямую трансляцию ведут телеканалы "Россия 1" и "Россия 24", а также сайт 33Live.RuRu.