Пожар произошел в жилом доме на территории тепличного комплекса в деревне Тимирово Туймазинского района Башкортостана. Погибли шесть человек, одному удалось спастись.

В Башкирии возбуждено уголовное дело после пожара с шестью погибшими, сообщает Следственный комитет. Уточняется, что пожар произошел в жилом доме на территории тепличного комплекса в деревне Тимирово Туймазинского района. Погибли шесть человек, одному удалось спастись – за его жизнь сейчас борятся врачи ожогового отделения.Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности, личность погибших сейчас устанавливается.По одной из версий, причиной пожара могла стать неисправная электропроводка. Следователи заявляют, что и пожарных на место трагедии могли вызвать слишком поздно, и поэтому людей не удалось спасти, сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник.Пожар произошел в 4 часа утра по местному времени, площадь возгорания составила 60 кв. метров. На данный момент открытое горение ликвидировано.