Московский оперштаб сообщил новые данные о зараженных коронавирусом в России. Статистика не внушает уверенности, что в скором времени пандемия пойдет на спад.

Московский оперштаб сообщил новые данные о зараженных коронавирусом в России. Статистика не внушает уверенности, что в скором времени пандемия пойдет на спад.Ко Дню Победы в стране зафиксировано еще 10817 случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки COVID-19 был выявлен в 84 регионах России. Стоит отметить, что у 40,7% новых пациентов симптомы болезни не проявлялись. За последние 24 часа из жизни ушли 103 человека. Из них 53 заболевших находились в Москве.К слову, больше всего заразившихся снова выявили в столице, где карантин продлили до 31 мая. Коронавирусная инфекция была обнаружена у 5667 человек. 85% новых пациентов – младше 65 лет. Второе место по количеству заболевших COVID-19 занимает Московская область, третье – Санкт Петербург. Далее по списку – Нижегородская и Свердловская области.Таким образом, к 9 мая в стране находится более 198 тысяч человек, подхвативших уханьскую заразу. Согласно официальным данным, от коронавируса скончались 1,8 тысяч пациентов. Справиться с COVID-19 смогли порядка 32 тысяч жителей страны. Россия занимает 5 место по количеству заразившихся коронавирусом, после США, Испании, Италии и Великобритании.4 Май 2020 в 11:50 PDT