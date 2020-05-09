Мы сохраняем память о подвиге людей, которые своей самоотверженностью, сплоченностью и большой любовью к Родине обеспечили нам свободу и чистое небо над головой...

В честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на территории Главного управления МВД России по г. Москве прошла торжественная церемония возложения цветов к бюсту Ф.Э. Дзержинского и Мемориалу памяти погибших.По сложившейся традиции одним из торжественных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, является возложение цветов руководством Главка столичной полиции и личным составом органов внутренних дел к бюсту Ф.Э. Дзержинского и Доске памяти ГУ МВД России по г. Москве. В мемориальном комплексе увековечены имена сотрудников, погибших при выполнении служебных обязанностей. В церемонии принял участие начальник Главного управления МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов.Отмечая в этом году 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, мы сохраняем память о подвиге людей, которые своей самоотверженностью, сплоченностью и большой любовью к Родине обеспечили нам свободу и чистое небо над головой.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве