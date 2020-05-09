Сезон-2020/2021 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) может пройти без зрителей на трибунах из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Из-за этого лига потеряет до 40% от годового дохода.

Сезон-2020/2021 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) может пройти без зрителей на трибунах из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Из-за этого лига потеряет до 40% от годового дохода.В пятницу, 8 мая, представитель профсоюза игроков НБА и комиссар лиги Адам Сильвер провели телефонный разговор, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ESPN. По информации издания, Сильвер сообщил, что сезон-2020/21, скорее всего, пройдет без зрителей.В середине марта у баскетболиста клуба "Юта Джаз" Руди Гобера обнаружили COVID-19. После чего НБА объявила о приостановлении лиги на неопределенный срок. Следом паузу взяли все спортивные лиги Северной Америки.Ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвал возобновить спортивные мероприятия в стране, заявив, что устал смотреть бейсбол, которому 14 лет.Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день количество заразившихся в мире превысило четыре миллиона человек, из которых 276 тысяч скончались.