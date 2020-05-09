Полицейские пожелали ветеранам крепкого здоровья и долгих лет жизни, отметив, что они являются примером доблести и отваги для современной молодежи...

В одну из самых священных дат на страницах истории нашей страны – 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сотрудники полиции УВД на Московском метрополитене посетили ветеранов органов внутренних дел – участников боевых действий и тружеников тыла, чтобы поздравить и отдать дань уважения их величайшему подвигу.Руководители Управления поздравили майора милиции в отставке Сергея Ивановича Пискунова. В 17 лет Сергей Иванович был призван в ряды Советской армии матросом береговой охраны Балтийского флота. За боевые заслуги он награжден орденом «Знак почета», множеством медалей, среди которых: «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «30 лет Советской Армии и Флота», «40 лет Вооруженных сил СССР». После окончания в 1951 году военного морского училища в Перми Сергей Иванович пришел на службу в органы внутренних дел на должность инспектора уголовного розыска. 26 лет он посвятил службе в органах внутренних дел, в этом году ветеран Великой Отечественной войны отметит свой 93-летний юбилей.Поздравления в этот день получил и почетный ветеран органов внутренних дел, майор милиции в отставке Алексей Иванович Мартынюк, который в августе 2019 года отметил свой 90-летний юбилей. В 1952 году Алексей Иванович был принят на службу в 1 отряд по охране метрополитена, в 1982 году вышел в отставку в должности старшего инспектора служебной подготовки отдела по охране метрополитена.Майор милиции в отставке Акимова Нина Григорьевна также была рада увидеть своих коллег. 11 лет она посвятила службе в должности инспектора отдела кадров 5 отдела милиции по охране метрополитена. Годы войны в период с 1942 по 1944 она застала в Рязанской области, работая почтальоном. «Почтальоны войны» была трудной, но почетной профессией. Люди ждали весточки от родных. Связь между фронтом и тылом несла в себе огромный эмоциональный заряд, давая людям возможность узнать о своих близких. За месяц до окончания Великой Отечественной войны, 6 апреля 1945 года, Нина Григорьевна приняла решение поступить на службу в милицию в конвойный отряд милиционером.Сотрудники полиции со словами искренней благодарности, выражая глубокое уважение каждому ветерану, вручили им поздравительные письма от руководства ГУ МВД России по г. Москве и УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве, нагрудный знак ГУ МВД России по г. Москве, подарки, а также открытки, сделанные собственноручно детьми полицейских столичной подземки – победителей конкурса «Открытка Победы», и пожелали крепкого здоровья и долгих лет жизни, отметив, что в наше время ветераны являются примером доблести и отваги для современной молодежи, подарив следующим поколениям возможность жить в своей стране и строить мирное будущее.Ветераны очень эмоционально встречали гостей, благодарили коллег за внимание и от всей души также поздравили с Днем Победы.УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18