Сотрудники полиции поздравили ветеранов с праздником Победы и выразили им искренние слова благодарности...

По традиции руководители подразделений и служб УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве приезжают к ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, чтобы поздравить их с праздником Великой Победы.Управление внутренних дел Юго-Восточного административного округа оказывает помощь семьям Ивана Михайловича Сыроваткина, Сергея Михайловича Фирсаева, Николая Филипповича Первушина, Василия Яковлевича Дёмина, Алексея Тимофеевича Грачева, Сергея Григорьевича Абрамочкина, Семена Андреевича Ярошева и многим другим. Все они после войны решили продолжить служить Родине в рядах органов внутренних дел. Их служба пришлась на тяжелое послевоенное время.Во время визитов, соблюдая установленные требования дистанции и используя средства индивидуальной защиты, сотрудники полиции поздравили ветеранов с праздником Победы и выразили им искренние слова благодарности. Пожелав здоровья и долгих лет жизни, полицейские вручили каждому ветерану нагрудный знак ГУ МВД России по г. Москве, памятные подарки и продуктовые наборы.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18