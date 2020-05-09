Четыре человека пострадали в столкновении реанимобиля с легковым автомобилем на юго-западе Москвы. Аварию, в результате которой карета скорой помощи завалилась на бок, сняла камера регистратора.

Четыре человека пострадали в столкновении реанимобиля с легковым автомобилем на юго-западе Москвы. Аварию, в результате которой карета скорой помощи завалилась на бок, сняла камера регистратора.ДТП произошло около 20:30 8 мая на проспекте Вернадского. Две служебные машины с включенными сиренами и проблесковыми маячками, как видно на кадрах, на высокой скорости выехали на перекресток на красный сигнал светофора. Первая из них врезалась в двигавшуюся поперек "четверку", после чего оба автомобиля отлетели на обочину.Реанимобиль развернуло и опрокинуло на бок, "Жигули" получили сильнейшие повреждения. Травмы получили четыре человека: водитель легковушки и сотрудники станции скорой помощи.