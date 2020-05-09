Стратегический договор с Россией должен включать новые системы вооружений, и Вашингтон вряд ли продлит этот договор, пока к переговорам не подключится Китай. Об этом заявил спецпосланник президента США по контролю над вооружениями.

Стратегический договор с Россией должен включать новые системы вооружений, и Вашингтон вряд ли продлит этот договор, пока к переговорам не подключится Китай. Об этом заявил спецпосланник президента США по контролю над вооружениями.В интервью газете "Вашингтон таймс" спецпредставитель США Маршалл Биллингсли заявил, что если Китай хочет быть великой державой, он должен вести себя соответственно и присоединиться к переговорам по контролю над вооружениями.Биллингсли отказался ответить на вопрос, решил ли президент Дональд Трамп продлить СНВ-3. "Мы хотим понять, почему русские так отчаянно хотят продлить СНВ. Мы хотим, чтобы русские нам объяснили, почему это в наших интересах", — сказал Биллингсли.Он добавил, что не видит смысла в том, чтобы пять новейших российских систем (комплексы "Кинжал", "Сармат", "Авангард", океанская система "Посейдон" и крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник") в дальнейшем оставались на вооружении в рамках новых договоренностей.Ранее США по своей инициативе вышли из договора с Россией по ПРО и из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, так что СНВ-3 остался единственным стратегическим договором между двумя странами, сообщает РИА Новости.В апреле МИД РФ заявил, что Соединенные Штаты не соблюдают договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. С февраля 2018 года по настоящее время ядерный арсенал США на 101 носитель превышает установленные рамки.По словам заместителя председателя Совета Безопасности Дмитрия Медведева, Вашингтон не стремится к честному, серьезному и профессиональному диалогу, как это было десять лет назад. А если СНВ-3 утратит силу, это обернется серьезными последствиями для международной безопасности.