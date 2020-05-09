Стратегический договор с Россией должен включать новые системы вооружений, и Вашингтон вряд ли продлит этот договор, пока к переговорам не подключится Китай. Об этом заявил спецпосланник президента США по контролю над вооружениями.
Стратегический договор с Россией должен включать новые системы вооружений, и Вашингтон вряд ли продлит этот договор, пока к переговорам не подключится Китай. Об этом заявил спецпосланник президента США по контролю над вооружениями.
В интервью газете "Вашингтон таймс" спецпредставитель США Маршалл Биллингсли заявил, что если Китай хочет быть великой державой, он должен вести себя соответственно и присоединиться к переговорам по контролю над вооружениями.
Биллингсли отказался ответить на вопрос, решил ли президент Дональд Трамп продлить СНВ-3. "Мы хотим понять, почему русские так отчаянно хотят продлить СНВ. Мы хотим, чтобы русские нам объяснили, почему это в наших интересах", — сказал Биллингсли.
Он добавил, что не видит смысла в том, чтобы пять новейших российских систем (комплексы "Кинжал", "Сармат", "Авангард", океанская система "Посейдон" и крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник") в дальнейшем оставались на вооружении в рамках новых договоренностей.
Ранее США по своей инициативе вышли из договора с Россией по ПРО и из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, так что СНВ-3 остался единственным стратегическим договором между двумя странами, сообщает РИА Новости.
В апреле МИД РФ заявил, что Соединенные Штаты не соблюдают договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. С февраля 2018 года по настоящее время ядерный арсенал США на 101 носитель превышает установленные рамки.
По словам заместителя председателя Совета Безопасности Дмитрия Медведева, Вашингтон не стремится к честному, серьезному и профессиональному диалогу, как это было десять лет назад. А если СНВ-3 утратит силу, это обернется серьезными последствиями для международной безопасности.