Евгений Алдонин опубликовал трогательное выступление своей дочери Веры. Девочка унаследовала голос звездной матери, чем поразила поклонников Юлии Началовой.

Евгений Алдонин опубликовал трогательное выступление своей дочери Веры. Девочка унаследовала голос звездной матери, чем поразила поклонников Юлии Началовой.Футболист Евгений Алдонин, бывший муж певицы Юлии Началовой трогательно поздравил россиян с праздником Великой Победы. На своей странице в "Инстаграм" звездный спортсмен вместе с другими футболистами прочел известное стихотворение Константина Симонова "Жди меня", написанное в начале войны. Но настоящим сюрпризом для фанатов стала военная песня в исполнении его общей с Юлией Началовой дочери – 13-летней Веры.Девочка исполнила песню "Письмо с фронта". "Верочка спела в честь своего прадедушки Началова Егора Семеновича. Вечная память героям! Помним, гордимся и чтим! Верочка, ты большая умничка", – подписал нежное видео футболист.Поклонники скончавшейся в прошлом году певицы Юлии Началовой были очень рады возможности услышать голос ее дочери. "Мамин голос", "Верочка, браво! Ты большая молодец", "Будто Юля поет", "Как же у Веры голос похож на мамин", – удивляются восторженные фанаты.9 Май 2020 в 5:41 PDTОб успехах Веры в игре на фортепиано было известно давно, а теперь оказалось, что девочка унаследовала от звездной матери еще и нежный, проникновенный голос. Если дочь Началовой захочет связать свою жизнь с пением, ее точно ждет успех!