Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев готов стать инициатором предоставления российского гражданства украинским боксерам Александру Усику и Василию Ломаченко.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев готов стать инициатором предоставления российского гражданства украинским боксерам Александру Усику и Василию Ломаченко. Накануне они попали в базу данных скандального сайта "Миротворец"."Усик и Ломаченко — достойные люди и спортсмены, отстаивающие свою позицию. Весь православный мир любит и поддерживает их, как поддерживаю их и я, — приводит слова Кремлева "Спорт-экспресс". — В базу "Миротворец" включают не предателей Украины, а сами предатели включают людей в нее"."Если нужно, то мы готовы предоставить Усику и Ломаченко российское гражданство, если на Украине будут продолжать сеять негатив вокруг столь великолепных спортсменов. Мы такими спортсменами гордимся. Готовы пойти на такой шаг, лишь бы они боксировали и радовали болельщиков".Однако слова Кремлева не оценил промоутер Усика Александр Красюк. Украинский специалист ответил представителю Федерации бокса России в резкой форме: "Этот человек не имеет права упоминать имени Усика и Ломаченко. И он сам знает почему", — цитирует Красюка Спортбокс.Ru.Напомним, что оба боксера стали героями документального российского фильма "Здравствуй, брат, Христос Воскресе!", в котором рассказали о дружбе с российскими коллегами по боксерскому "цеху", отказе о разрыве всяких отношений с друзьями из России и верности канонической Украинской православной церкви.За это на Украине им вменили "отрицание российской агрессии" и то, что они "встали на сторону предателей Украины".