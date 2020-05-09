На территории подмосковного парка Патриот завершены строительные работы в музейном комплексе Дорога памяти.

На территории подмосковного парка "Патриот" завершены строительные работы в музейном комплексе "Дорога памяти".В нем собраны экспонаты военных лет: личные вещи советских солдат и офицеров, награды, оружие, письма с фронта. Посетители также смогут увидеть масштабное панно, собранное из миллионов фотографий тех, кто приближал День Победы на полях сражений и в тылу ,сообщает "Россия 24".Уникальный проект создан в том числе с помощью мультимедийных технологий. Протяженность мемориальной галереи 1418 шагов — по числу дней Великой Отечественной войны.