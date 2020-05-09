День Победы отмечают и в Магаданской области. Одним из главных событий праздника стало открытие мемориала героям перегоночной трассы Аляска-Сибирь. Через Магаданскую область в годы войны перегнали больше восьми тысяч самолетов.

День Победы отмечают и в Магаданской области. Одним из главных событий праздника стало открытие мемориала героям перегоночной трассы "Аляска-Сибирь". Через Магаданскую область в годы войны перегнали больше восьми тысяч самолетов.День победы в Магадане начался с пролета двух бомбардировщиков, сюда они прибыли после участия в воздушном параде на Камчатке.Противолодочные самолеты Ил-38 пролетели низко над городом, их наблюдали жители разных районов Магадана. Чуть позже в столице Колымы открыли памятник летчикам героям "АлСиба". Мемориал посвящен подвигу личного состава 1-й перегоночной Краснознаменной авиадивизии воздушной трассы "Аляска-Сибирь"."В год сорокалетия Победы в Магадан прибыли живые тогда еще летчики, которые участвовали в этих перелетах. Одним из самых известных летчиков-полярников был Виктор Перов. И тогда на встречах в приватных беседах появилась идея создания этого памятника. И все как-то откладывалось: то не было идеи, то не было денег", — говорит мэр Магадана Юрий Гришан."Идея пришла быстро, она заключалась в том, чтобы увековечить память этой дружбе. И поэтому было решено сделать двух летчиков. Раз они летчики, значит крыло. Раз это памятник, значит пьедестал. На постаменте надо мемориальную табличку", — объясняет скульптор Константин Кузьминых, председатель отделения Союза художников России в Магаданской области.Российский памятник напоминает другой – американский в Фэрбанксе на Аляске; сейчас там тоже проходят торжества, и его участники передают свои поздравления магаданцам."Муниципальное образование Анкоридж и Магадан – города-побратимы. Мне приятно, что в Магадане будет памятник, посвященный участию этого города в программе ленд-лиза, как и в Фэрбанксе. Я в свое время смог принять участие в том праздновании. Мне радостно, что в современном мире все еще присутствует сотрудничество между людьми", — говорит Лорен Лиман, вице-губернатор штата Аляска.Трасса "Аляска-Сибирь" действовала с 1942 по 1945 год между Фэрбанксом и Красноярском и проходила через аэродромы и взлётно-посадочные полосы Магаданской области в Магадане и поселках Сеймчан и Берелех. Она была советской частью авиатрассы по перегонке американских самолетов, поставляемых в СССР по ленд-лизу. Памятник героям "АлСиба" установили на 13-м километре федеральной трассы "Колыма", на повороте к зданию старого аэровокзала.Старый аэропорт был одной из точек материального снабжения воздушной трассы "Аляска-Сибирь". Теперь этот мемориал будет встречать едущих в Магадан и напоминать о героическом эпизоде времен Великой Отечественной войны.