В Переславле перед Днем Победы привели в порядок памятник создателю легендарного Т-34 Михаилу Ильичу Кошкину.

В Переславле перед Днем Победы привели в порядок памятник создателю легендарного Т-34 Михаилу Ильичу Кошкину.За этот танк конструктор получил орден Красной Звезды, Сталинскую премию, звание Героя Социалистического Труда и орден Ленина.Несколько дней военные вместе с добровольцами покрасили боевую машину и постамент. В акции принял участие и олимпийский чемпион по хоккею Андрей Коваленко вместе с младшим сыном, передает телеканал "Россия 24".