Сегодня Россия отмечает 75-ю годовщину Дня Победы. В память о подвиге поколения победителей в российских городах состоятся авиационные парады.

Сегодня Россия отмечает 75-ю годовщину Дня Победы. В память о подвиге поколения победителей в российских городах состоятся авиационные парады.Телеканал "Россия 24" будет вести трансляции авиапарадов из Хабаровска, Владивостока, Новосибирска, Москвы и других городов. Торжественные пролеты пройдут в 47 городах, в них будут задействованы около 600 самолетов и вертолетов.Традиционный парад на Красной площади в этом году должен был быть более масштабным, чем обычно, в честь юбилея Победы, но из-за соображений безопасности президент РФ перенес его на более поздний срок. Ставшая традиционной акция "Бессмертный полк" в этом году также пройдет в виртуальном режиме. В 19:00 эфиры основных теле- и радиоканалов прервутся для трансляции "Минуты молчания".За годы сражений под оккупацией войск Вермахта и его европейских союзников оказалась треть жителей Советского Союза. Почти 27 миллионов граждан СССР погибли. Война так или иначе затронула более шестидесяти стран, но человеческие и материальные потери Советского Союза стали самыми большими.Фашистская Германия безоговорочно капитулировала 9 мая в 0 часов 43 минуты по московскому времени. Акт подписали в пригороде Берлина.Подвиг советского народа, его вклад в победу над нацизмом неоценим. А попытки это опровергнуть — недопустимы. Эти темы были затронуты в интервью Владимира Путина, которое он дал Андрею Кодрашову для нового документального фильма "Война за память".