Ветеранов Второй мировой войны поздравили в американском штате Вашингтон.

Ветеранов Второй мировой войны поздравили в американском штате Вашингтон.Здесь представители оргкомитета "Бессмертного полка" при поддержке российского посольства посетили более 40 человек — не только участников боевых действий, но и переживших блокаду, бывших узников гетто и концлагерей, а также детей войны, сообщает "Россия 24".Вместе с цветами им вручили юбилейные медали и письма от президента России, специально направленные в США. Не всем удалось передать поздравительные конверты и букеты лично — угроза заражения в штате Вашингтон до сих пор сохраняется, поэтому в некоторых случаях цветы оставляли возле двери.Поздравление с российской стороны получил и американский ветеран Лестер Маккантс, который воевал с фашистами на территории Италии и в Западной Европе. В прошлом году Лестер присоединился к акции "Бессмертный полк" в Сиэтле.