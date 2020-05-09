В США в штате Вашингтон организовали сразу несколько памятных мероприятий в рамках акции Эстафета Памяти.

В США в штате Вашингтон организовали сразу несколько памятных мероприятий в рамках акции "Эстафета Памяти".В Олимпии венки от российского посольства возложили к мемориалу Второй мировой войны. Участники акции держали в руках советские и американские флаги, а также плакаты с надписью: "Наша общая победа никогда не будет забыта".Торжественное возложение цветов прошло и в центре Сиэтла — в Саду Памяти, где на стелле высечены имена солдат, погибших во Второй мировой. Кроме того, почтили память и советского моряка Михаила Анисимова, передает "Россия 24".Его могилу обнаружили в прошлом году на кладбище ветеранов в Сиэтле. Советский моряк во время войны служил на Северном флоте в должности зенитного пулеметчика. В декабре 43-го его назначили охранять суда загранплавания и отправили в командировку в США. Скончался Анисимов в госпитале Сиэтла в июне 1944 года.