09.05.2020

2020-05-09 09:10:03

Ветераны Владимирской области рассказали «75 правил жизни победителей»

Владимирская область подключилась к всероссийскому патриотическому фотопроекту «75 правил жизни победителей», организованному ОНФ совместно с ФГБУ «Роспатриотцентр». На улицах Владимира появились билборды с фотопортретами ветеранов, обращающихся к землякам с посланиями.

В проекте участвуют все регионы России. На улицах городов страны появляются билборды, баннеры, с которых ветераны будут делиться со своими земляками жизненной мудростью, секретами счастья и крепкой семьи.

«В рамках акции ОНФ «75 правил жизни победителей» мы показываем ветеранов немного с другой стороны. Без стереотипов. Это рассказ героев об их достижениях в обычной жизни, жизни после войны – здесь и сейчас: их мудрые житейские советы, реальные чувства, искренние улыбки и теплые взгляды. Мы хотим раскрыть людям секрет долголетия, простого человеческого счастья, основанного на любви к Родине. Каждый человек того времени – это уникальная история, про которую мы обязаны рассказать всему миру», – рассказал заместителя руководителя Исполкома ОНФ Артем Бичаев.

Во Владимире героями проекта стали Щелконогов Николай Матвеевич, Павлов Борис Николаевич, Коншин Михаил Сергеевич. История каждого ветерана достойна огромного уважения и, безусловно, сохранения. Несмотря на преклонный возраст, ветераны по-прежнему остаются активными участниками общественной жизни, преподают школьникам уроки патриотического воспитания, рассказывают о подвигах тех страшных дней и как ковалась история Победы. Снимал ветеранов-владимирцев для проекта известный в городе фотограф Вадим Пакулин.

94-летний Николай Матвеевич Щелконогов – ветеран-фронтовик, имеет звание «Ветеран труда» и представляет городской совет ветеранов в работе смотров-конкурсов города. «Бывало, до такой степени переохлаждались, что пошевелиться не могли, но никогда не болели!» – говорит Николай Матвеевич.

Блокадник Михаил Сергеевич Коншин обращается к жителям Владимира со своим жизненным кредо: «Никогда не унывать и быть оптимистом». Ветеран ведет активный образ жизни, пишет стихи, является членом Союза журналистов Владимирской области.

Главный девиз 92-летнего ветерана ВОВ Бориса Николаевича Павлова: «Всю жизнь служить Родине». Фронтовик проводит уроки мужества и участвует в патриотических мероприятиях и акциях.

«Благодаря этой акции у каждого жителя Владимира есть возможность услышать из первых уст, какими были военные годы и что нужно сделать сегодня, чтобы война не повторилась. Фотопроект дает уникальный шанс увидеть тех, кому мы обязаны своим настоящим и будущим», – отметила член регионального штаба ОНФ во Владимирской области Дина Смекалова.

Фотопроект «75 правил жизни победителей» является частью всероссийской акции «Мечты победителей» благотворительного проекта «Мечтай со мной», приуроченной к 75-летию Великой Победы. На сайте мечтыпобедителей.рф любой человек может присоединиться к акции в качестве волонтера, оказав посильную помощь в реализации мечты, и партнера, взяв на себя организационную и финансовую части реализации желания.

(Фото: Пресс-служба Владимирского регионального отделения ОНФ)