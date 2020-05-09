Сотрудники полиции рассказывают о вкладе в Победу жителей города Коврова, который в военное время стал настоящей «кузницей» оружия для Красной Армии

О вкладе в Победу жителей города Коврова Владимирской области рассказывает инспектор АПиК Штаба МО МВД России «Ковровский» майор внутренней службы Елена Жукова:«Почетное звание «Город воинской славы» присвоено Коврову в 2011 году. До этого момента высокое звание не присваивалось муниципальным образованиям, на территории которых не велось боевых действий. Ковров стал исключением не случайно.В годы Великой Отечественной Войны почти 20 тысяч ковровчан ушли на фронт. Свыше восьми тысяч не вернулись с полей сражений. Шестнадцати - присвоено звание Героя Советского Союза.Подвигу ковровчан на фронте равен подвиг их земляков в тылу. Во времена военного лихолетья Ковров стал настоящей "кузницей" оружия для Красной Армии.За годы войны на предприятиях города было выпущено более миллиона единиц различного стрелкового автоматического оружия, десятки тысяч корпусов для снарядов "Катюша", несколько миллионов корпусов для мин. Только один завод имени В.А. Дегтярева за годы войны увеличил выпуск оборонной продукции в 14 раз, освоил 9 новых образцов вооружений. Именно в это время на фронт поступили первые партии совершенного нового оружия - противотанкового ружья Дегтярева, серийное производство которого было налажено в Коврове в самые короткие сроки.Коллективу завода 15 раз вручалось переходящее Красное Знамя ЦК ВКП(б) и ГКО, а в 1945 году оно осталось здесь на вечное хранение».