Чемпион Ultimate Fighting Championship Хабиб Нурмагомедов считает, что Джастин Гэтжи нокаутирует Тони Фергюсона на турнире UFC 249, об этом сообщил менеджер российского бойца Али Абдель-Азиз.

Чемпион Ultimate Fighting Championship Хабиб Нурмагомедов считает, что Джастин Гэтжи нокаутирует Тони Фергюсона на турнире UFC 249, об этом сообщил менеджер российского бойца Али Абдель-Азиз."Джастин нокаутирует Фергюсона. Хабиб в этом уверен. По его словам, это случится во втором или третьем раунде, – приводит слова менеджера Нурмагомедова "Советский спорт" со ссылкой на ESPN. – Хабиб никогда не ошибается с прогнозами. Он видит то, чего другие просто не замечают".Турнира UFC 249 пройдет в ночь с девятого на десятое мая в Джексонвилле (Штат Флорида). Перед боем Фергюсон и Гэтжи прошли традиционную процедуру взвешивания, а также провели дуэль взглядов.Напомним, бойцы поспорят за пояс временного чемпиона организации в легком весе. Изначально турнир UFC 249 был запланирован на 18 апреля, в главном бою должны были сойтись Нурмагомедов и Фергюсон.