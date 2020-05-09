В этом году 75-летний юбилей отмечает и один из главных символов Победы - гвардейский реактивный миномет БМ-13, более известный как Катюша. Ее впервые применили практически в самом начале войны. Установка находилась на вооружении Советской армии вплоть до 1980 года.

В этом году 75-летний юбилей отмечает и один из главных символов Победы — гвардейский реактивный миномет БМ-13, более известный как "Катюша". Ее впервые применили практически в самом начале войны. Установка находилась на вооружении советской армии вплоть до 1980 года.В три часа дня 14 июля 1941 года на немецкие части в районе белорусского города Орша обрушился огненный смерч. За 15 секунд было выпущено 112 реактивных снарядов. Они полностью уничтожили станцию Орша вместе с техникой и живой силой врага. Такого сокрушительного удара по своим позициям всего через месяц после вторжения в Советский Союз Гитлер не ждал.Это был первый в истории боевой залп самой мощной машины реактивной артиллерии Второй мировой войны. Вставший на вооружение Красной армии практически с колес, реактивный миномет БМ-13, впоследствии ласково названный "Катюшей", стал символом советской артиллерии.Легендарная "Катюша" и сейчас заводится, как говорится, с пол-оборота. Каждое 9 мая она съезжает с постамента и едет по дорогам родного института, как когда-то в июне 41-го."На самом деле "Катюша" создавалась в стенах нашего института еще в довоенный период, причем разработка велась с 1938 года, до войны были проведены первые успешные испытания. Опытное производство тогда было достаточно незначительное. И мы в ограниченных количествах создавали такие системы", — рассказывает генеральный директор ГНЦ ФГУП "Центр Келдыша" Владимир Кошлаков.Несмотря на прорывную по тем временам разработку специалистов Реактивного научно-исследовательского института, сразу после создания миномета на него обрушилась критика со стороны военных начальников и руководства страны. Пуск снарядов можно было производить только вдоль продольной оси автомобиля, при поперечном пуске машина при отдаче переворачивалась, также была отмечена низкая проходимость и невозможность быстрой перезарядки установки. В течение короткого времени все нарекания были устранены. БМ-13 уже в известном нам виде предстала перед высшим военным руководством СССР за несколько часов до начала Великой Отечественной."Сталиным было подписано постановление о развертывании систем залпового огня. И буквально в июне началось формирование боевой бригады под руководством капитана Ивана Флерова. 14 июля 1941 года был произведен первый исторический залп системы "Катюша" по скоплениям фашистских войск", — рассказывает Кошлаков.Проводить испытания первых серийных "Катюш", их пристрелку не было ни времени, ни средств, поэтому прямо из цеха машины уходили на войну.С первых же дней войны на советскую разработку Гитлер объявил настоящую охоту. Во что бы то ни стало он хотел получить технологии грозного русского оружия, которое доставляло Рейху ощутимые проблемы в наступлении. Но при всей простоте системы БМ-13 превзойти "Катюшу" никто не смог. Не потому что пусковую систему на шасси "студебекера" привинтить никто больше не додумался, а потому что ракеты с таким соотношением эффективности и стоимости никто больше производить не умел."Катюша" явила собой кардинально другой взгляд на проблему, которую немцы не смогли даже быстро осознать, не то чтобы у себя внедрить. И эффект не сравним с другими видами вооружения. Это как удар под дых", — говорит ведущий инженер "Центра Келдыша" Дмитрий Монахов.Победоносно пройдя всю Великую Отечественную, легендарная "Катюша" еще долго стояла на вооружении Советской армии. Ее можно смело назвать матерью советского и российского реактивного оружия. А песня "Катюша" до сих пор напоминает о том первом залпе на берегу Днепра 14 июля 1941 года.