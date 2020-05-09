В этом году 75-летний юбилей отмечает и один из главных символов Победы - гвардейский реактивный миномет БМ-13, более известный как Катюша. Ее впервые применили практически в самом начале войны. Установка находилась на вооружении Советской армии вплоть до 1980 года.
В этом году 75-летний юбилей отмечает и один из главных символов Победы — гвардейский реактивный миномет БМ-13, более известный как "Катюша". Ее впервые применили практически в самом начале войны. Установка находилась на вооружении советской армии вплоть до 1980 года.
В три часа дня 14 июля 1941 года на немецкие части в районе белорусского города Орша обрушился огненный смерч. За 15 секунд было выпущено 112 реактивных снарядов. Они полностью уничтожили станцию Орша вместе с техникой и живой силой врага. Такого сокрушительного удара по своим позициям всего через месяц после вторжения в Советский Союз Гитлер не ждал.
Это был первый в истории боевой залп самой мощной машины реактивной артиллерии Второй мировой войны. Вставший на вооружение Красной армии практически с колес, реактивный миномет БМ-13, впоследствии ласково названный "Катюшей", стал символом советской артиллерии.
Легендарная "Катюша" и сейчас заводится, как говорится, с пол-оборота. Каждое 9 мая она съезжает с постамента и едет по дорогам родного института, как когда-то в июне 41-го.
"На самом деле "Катюша" создавалась в стенах нашего института еще в довоенный период, причем разработка велась с 1938 года, до войны были проведены первые успешные испытания. Опытное производство тогда было достаточно незначительное. И мы в ограниченных количествах создавали такие системы", — рассказывает генеральный директор ГНЦ ФГУП "Центр Келдыша" Владимир Кошлаков.
Несмотря на прорывную по тем временам разработку специалистов Реактивного научно-исследовательского института, сразу после создания миномета на него обрушилась критика со стороны военных начальников и руководства страны. Пуск снарядов можно было производить только вдоль продольной оси автомобиля, при поперечном пуске машина при отдаче переворачивалась, также была отмечена низкая проходимость и невозможность быстрой перезарядки установки. В течение короткого времени все нарекания были устранены. БМ-13 уже в известном нам виде предстала перед высшим военным руководством СССР за несколько часов до начала Великой Отечественной.
"Сталиным было подписано постановление о развертывании систем залпового огня. И буквально в июне началось формирование боевой бригады под руководством капитана Ивана Флерова. 14 июля 1941 года был произведен первый исторический залп системы "Катюша" по скоплениям фашистских войск", — рассказывает Кошлаков.
Проводить испытания первых серийных "Катюш", их пристрелку не было ни времени, ни средств, поэтому прямо из цеха машины уходили на войну.
С первых же дней войны на советскую разработку Гитлер объявил настоящую охоту. Во что бы то ни стало он хотел получить технологии грозного русского оружия, которое доставляло Рейху ощутимые проблемы в наступлении. Но при всей простоте системы БМ-13 превзойти "Катюшу" никто не смог. Не потому что пусковую систему на шасси "студебекера" привинтить никто больше не додумался, а потому что ракеты с таким соотношением эффективности и стоимости никто больше производить не умел.
"Катюша" явила собой кардинально другой взгляд на проблему, которую немцы не смогли даже быстро осознать, не то чтобы у себя внедрить. И эффект не сравним с другими видами вооружения. Это как удар под дых", — говорит ведущий инженер "Центра Келдыша" Дмитрий Монахов.
Победоносно пройдя всю Великую Отечественную, легендарная "Катюша" еще долго стояла на вооружении Советской армии. Ее можно смело назвать матерью советского и российского реактивного оружия. А песня "Катюша" до сих пор напоминает о том первом залпе на берегу Днепра 14 июля 1941 года.