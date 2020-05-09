Уголовное дело в отношении заказчика как неустановленного лица убийства депутата Госдумы второго созыва Галины Старовойтовой выделено в отдельное производство.

Источник в следственных органах сообщил, что уголовное дело в отношении заказчика как неустановленного лица убийства депутата Госдумы второго созыва Галины Старовойтовой выделено в отдельное производство.Весной 2019 года Владимиру Барсукову (Кумарину), лидеру "тамбовской" ОПГ, предъявили обвинение в убийстве Старовойтовой, но вину он не признал. По совокупности всех наказаний и обвинении в создании ОПГ Барсуков был приговорен к 24 годам лишения свободы. В настоящее время он находится в лечебном исправительном учреждении в Кировской области, сообщает ТАСС.По словам сестры Старовойтовой Ольги, в конце 2019 года расследование дела находилось на финальной стадии. Но по информации, полученной от источника в следственных органах, расследование уголовного дела Барсукова об убийстве Старовойтовой не планируется завершать до конца 2020 года.Галина Старовойтова была застрелена в подъезде своего дома на набережной канала Грибоедова в Петербурге в ночь на 21 ноября 1998 года. Суд постановил, что мотивом убийства послужила политическая деятельность Галины Старовойтовой. Непосредственно виновными в убийстве были признаны Юрий Колчин (приговорен к 20 годам лишения свободы в колонии строго режима) и Виталий Акишин (как непосредственный исполнитель получил 23,5 года заключения).В августе 2013 года следствие по делу об убийстве Старовойтовой было возобновлено, и уже в ноябре обвинение по статьям УК РФ "Организация преступления" и "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля" было предъявлено экс-депутату Госдумы Михаилу Глущенко. Он заключил сделку со следствием, по условиям которой дал показания против Владимира Барсукова.