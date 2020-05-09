Финалисты и победители конкурса Лидеры России сегодня расскажут о подвигах своих предков в пятичасовом онлайн-марафоне. В этот же день можно совершить интерактивную экскурсию по местам боевой славы, принять участие в дистанционном шествии Бессмертного полка или пройти дистанционную викторину. Это лишь часть масштабной программы Дня Победы.

Финалисты и победители конкурса "Лидеры России" сегодня расскажут о подвигах своих предков в пятичасовом онлайн-марафоне. В этот же день можно совершить интерактивную экскурсию по местам боевой славы, принять участие в дистанционном шествии "Бессмертного полка" или пройти дистанционную викторину. Это лишь часть масштабной программы Дня Победы.Празднование Дня Победы сегодня вынужденно ушло в удаленный формат. Но даже в условиях самоизоляции юбилей состоится. К 75-й годовщине люди по всей стране украшают окна своих квартир и домов."В это очень сложное время … у нас нет возможности с близкого расстояния поздравить наших ветеранов. Мы … украсили наши окна символами победы — журавлями, георгиевскими лентами. Мы надеемся, что эти открытки будут видны нашим ветеранам", — говорит Виктор Василашко, заведующий инфекционным отделением госпиталя Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова.Десятки, а может и сотни различный акций и флэш-мобов в преддверии 9 мая развернули в интернете. Больше 50 тысяч школьников со всего мира в режиме онлайн приняли участие в олимпиаде "Великая Победа". Среди лучших – пять учеников из России и Киргизии. О том, что знание и сохранение исторических фактов сегодня особенно важно, знают даже школьники.Свыше 15 из 27 млн саженцев деревьев по всей планете уже высадили участники проекта "Сад памяти". Карта, размещенная на сайте, расстелилась по континентам, словно зеленый ковер.Под Екатеринбургом в память о бойцах, не вернувшихся с поля боя, высаживают тысячи молодых сосен."Сажаю в честь своего дедушки Поюрова Александра Федоровича. Он погиб 24 апреля 1945 года в Берлине", — рассказывает директор Берёзовского лесничества Александр Петров.Полномасштабно присоединиться к акции в условиях самоизоляции пока не получится. Но пример того, как это можно сделать, в своем Инстаграме показал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.Подвиг жив, пока о нем помнят. Истории своих предков, воевавших в Великой Отечественной, в пятичасовом онлайн-марафоне расскажут финалисты и победители конкурса "Лидеры России". Они в прямом эфире зачитают фронтовые письма своих бабушек и дедушек. А вот совершить экскурсию по местам боевой славы, увидеть мемориалы воинам и памятники тыловикам от Камчатки до Калининграда можно на интерактивных картах на сайте 9may.ru.Здесь же можно узнать, что за медали и ордена каждый год в день Победы бережно на китель надевают ветераны, за что и кого ими награждали, когда были учреждены. Ответы на все вопросы собраны в уникальном путеводителе "Ордена победы".Основное внимание уделяется не только истории, но и тем, кто ее писал. Волонтеры по всей стране продолжают доставлять посылки ветеранам. Продуктовые наборы и письма участникам Великой Отечественной в этот раз от посольства Израиля в России."Мы решили использовать эту возможность, чтобы отблагодарить тех людей, которые боролись и воевали с фашистскими захватчиками за процветание всего человечества. Для нас это очень важный день", — говорит временный поверенный в делах Израиля в России Эли БелоцерковскийСамоизоляция – это не повод пропускать День Победы. Почтить память в этом году можно и нужно из дома. Принять участие в шествии "Бессмертного полка" тоже можно онлайн. А по телевидению будет вестись трансляция воздушного парада.